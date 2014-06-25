Бразилець Де Матос перейшов в "Дніпро"

Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Чорноморець"

За 4,5 роки бразилець провів у складі «Чорноморця» 120 офіційних матчів і забив 13 м'ячів (у чемпіонаті України - 98 ігор і 10 голів, у Кубку країни - 12 ігор й 3 голи, в Лізі Європи - 10 ігор). Леонардо дебютував у складі «Чорноморця» 28 лютого 2010 року, коли «моряки» перемогли сімферопольську «Таврію» з рахунком 2:0.

До приїзду в Україну кар'єра гравця протікала в бразильських клубах різних дивізіонів.