Бразилець Де Матос перейшов в "Дніпро"
16:28, 25 червня 2014Спорт
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Сьогодні було підписано трансферну угоду між ФК «Чорноморець» і ФК «Дніпро» про перехід футболіста Леонардо Де Матоса з одеської команди у дніпропетровську.
Де Матос продовжить кар'єру в "Дніпрі" / beybegi.com
Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Чорноморець"
За 4,5 роки бразилець провів у складі «Чорноморця» 120 офіційних матчів і забив 13 м'ячів (у чемпіонаті України - 98 ігор і 10 голів, у Кубку країни - 12 ігор й 3 голи, в Лізі Європи - 10 ігор). Леонардо дебютував у складі «Чорноморця» 28 лютого 2010 року, коли «моряки» перемогли сімферопольську «Таврію» з рахунком 2:0.
До приїзду в Україну кар'єра гравця протікала в бразильських клубах різних дивізіонів.
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