Стаховський обіграв десяту ракетка світу у другому колі Уімблдону

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

При цьому, свою перевагу Стаховський впевнено довів, вигравши три партії поспіль і витративши на матч менше двох годин.

У перших двох сетах перевага українця була досить відчутною - 6:3, 6:4. А ось у третій партії брейків в українця, так само як і у його суперника, не було. Все вирішилося на тай-брейку- 7:6, (7:5).

Таким чином, Стаховський повторив свій особистий рекорд зразка турніру-2013, другий раз поспіль вийшовши у третє коло змагань.

Як повідомляв УНІАН, раніше у друге коло турніру вийшли Олександр Долгополов і Леся Цуренко. Еліна Світоліна програла вже в стартовому матчі.

Найстаріший і найпрестижніший тенісний турнір в світі Уімблдон-2014 проходить з 23 червня по 6 липня.