Збірна України з пляжного футболу може не дорахуватися гравців з російських клубів

Про це заявив президент АПФУ Сергій Харченко, повідомляє офіційний сайт організації.

"Роблять це офіційно, навіть дали відповідний лист. Розцінюємо це як грубе порушення норм ФІФА, що перешкоджає результативному виступу збірної команди України в офіційному міжнародному змаганні", - вказує Харченко.

Разом з тим, на думку керівника АПФУ, в конфлікті винна не тільки російська сторона, але і непрофесійно складений календар співробітниками Європейської федерації пляжного футболу (BSWW).

"Чемпіонат Європи поставлено у строки, що перетинаються з чемпіонатом Росії, в якому грають 99% топ-гравців європейських збірних. На жаль помилки BSWW і позиція керівництва російських клубів пляжного футболу ставить у дуже складне становище наших гравців і Асоціацію пляжного футболу України. Якщо ситуація не вирішиться, рано чи пізно хлопцям доведеться зробити дуже складний вибір - грати за свою країну чи за російські клуби. Ми не пустимо це питання на самотік. Звернулися до Федерації футболу України та в Національний олімпійський комітет. У ФІФА і МОК також будуть направлені офіційні запити. Дуже сподіваємося, що ФІФА розбереться і дасть відповідне директиви для виконання її членами", - заявляє Сергій Харченко.

Чемпіонат Європи-2014 є кваліфікаційним змаганням першої Європейської Олімпіади 2015. Пляжний футбол включений в програму цих Ігор, а Україна має великі шанси потрапити в число 8 учасників турніру.

Перший відбірковий етап збірна України зіграє в польському Сопоті 27-29 червня. Нашими суперниками стануть команди Іспанії, Швейцарії та Франції. Другий турнір відбудеться 8-10 серпня в Угорщині, де суперниками команди України будуть збірні Німеччини, Італії і Португалії, а фінал Євроліги з пляжного футболу пройде в Іспанії 15-20 серпня.