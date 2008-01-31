Червоненко готовий виступити посередником у конфлікті навколо ТРЦ «Троїцький»

Голова Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні Євро-2012 Євген ЧЕРВОНЕНКО має намір виступити посередником у вирішенні конфлікту навколо недобудованого торгово-розважального центру «Троїцький» біля НСК «Олімпійський».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у ході Євродебатів «Євро-2012: інвестиційні можливості», проведених Європейською бізнес асоціацією.

«Я думаю, що коли ми відповідальні (за проведення в Україні Євро-2012 – УНІАН), ми братимемо участь», - сказав він.

Є.ЧЕРВОНЕНКО зазначив, що до розробки Меморандуму між забудовником ТРЦ «Троїцький» - ТОВ «Юджин», Міністерством у справах сім`ї, молоді та спорту, Київською міською державною адміністрацією і Федерацією футболу України, «що нікого ні до чого не зобов`язує», Агентство не запросили.

Є.ЧЕРВОНЕНКО повідомив, що надіслав листа прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням включити Агентство як сторону при підписанні меморандуму.

Він запропонував ТОВ «Юджин» надати документи з аргументами німецької компанії «Хофтіф» про те, що аварійні виходи з НСК «Олімпійський» можливі при будівництві ТРЦ.

«Ми хочемо напряму запропонувати це УЄФА», - додав він.

Є.ЧЕРВОНЕНКО вважає, що, «безумовно, потрібно враховувати неодержаний прибуток» при розрахунку суми компенсації ТОВ «Юджин».

«Потрібно зробити процес навколо «Олімпійського» прозорим», - підкреслив голова агентства.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА наполягає на неможливості проведення на НСК «Олімпійський» матчів фіналу Євро-2012, якщо не буде демонтовано ТРЦ «Троїцький» перед стадіоном.

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ 17 січня висловив готовність вирішити питання щодо знесення ТРЦ «Троїцький».

21 січня прес-служба ГПУ повідомила, що Господарський суд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури про здійснення заходів із забезпечення її позову до ТОВ «Юджин» щодо зобов`язання знести об`єкт незавершеного будівництва. Суд заборонив ТОВ „Юджин" продовжувати будівництво торгово-ділового комплексу біля Національного спортивного комплексу "Олімпійський".

У свою чергу, замовник будівництва торгово-розважального центру «Троїцький» - ТОВ «Юджин» має намір оспорити в суді рішення про знесення об`єкту незавершеного будівництва перед НСК “Олімпійський” (Київ).

Тим часом, 23 січня заступник голови Київської міської державної адміністрації Віталій ЖУРАВСЬКИЙ заявив, що вже готовий проект Меморандуму щодо забезпечення демонтажу об`єкту незавершеного будівництва біля НСК «Олімпійський» і підготовки комплексу до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.