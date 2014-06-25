Леся Цуренко вийшла у друге коло Уімблдону

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч тривав усього 57 хвилин і завершився на користь українки з рахунком 6:3, 6:0.

Цуренко зробила чотири брейка і відіграла єдиний брейк-пойнт, що був у суперниці. На її рахунку п'ять ейсів, 16 віннерсів при одній подвійний і восьми невимушених помилках. Пфіценмайер три рази подала навиліт, активно виграла сім розіграшів, допустивши чотири подвійні і 21 невимушену помилку.

У другому колі суперницею Цуренко буде третя ракетка світу румунка Симона Халеп, яка за 1 годину 5 хвилин обіграла 88-го номера рейтингу WTA Теліану Перейру з Бразилії - 6:2, 6:2.

Як повідомляв УНІАН, раніше в чоловічому одиночному турнірі у друге коло змагань вийшли Олександр Долгополов і Сергій Стаховський. У жіночому турнірі Еліна Світоліна вибула з боротьби вже на старті.

Найстаріший і найпрестижніший тенісний турнір в світі Уімблдон-2014 проходить з 23 червня по 6 липня.