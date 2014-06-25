ФІФА може дискваліфікувати уругвайця Суареса за укус суперника на два роки

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Спірний момент стався на 78-й хвилині гри. Суарес вкусив гравця італійської команди під час атаки своєї збірної, в штрафній площі італійців.

Сам уругваєць заперечує факт укусу, кажучи про те, що суперник після епізоду демонстрував арбітру і іншим гравцям свій старий шрам.

Розгляд Дисциплінарної комісії ФІФА з цього приводу пройде ввечері 25 червня.

Як повідомляв УНІАН, матч Уругвай - Італія завершився з рахунком 1:0. Завдяки цій перемозі уругвайці завоювали путівку в плей-офф 1/8 фіналу, в той час як збірна Італії залишилася на 3-му місці і завершила боротьбу на турнірі.