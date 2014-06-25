ФІФА може дискваліфікувати уругвайця Суареса за укус суперника на два роки
13:18, 25 червня 2014Спорт
0
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) може дискваліфікувати нападника збірної Уругваю Луїса Суареса на 2 роки за те, що гравець вкусив за плече футболіста збірної Італії Джорджо К'єлліні в матчі 3-го туру групового етапу чемпіонату світу.
Reuters
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Спірний момент стався на 78-й хвилині гри. Суарес вкусив гравця італійської команди під час атаки своєї збірної, в штрафній площі італійців.
Сам уругваєць заперечує факт укусу, кажучи про те, що суперник після епізоду демонстрував арбітру і іншим гравцям свій старий шрам.
Розгляд Дисциплінарної комісії ФІФА з цього приводу пройде ввечері 25 червня.
Як повідомляв УНІАН, матч Уругвай - Італія завершився з рахунком 1:0. Завдяки цій перемозі уругвайці завоювали путівку в плей-офф 1/8 фіналу, в той час як збірна Італії залишилася на 3-му місці і завершила боротьбу на турнірі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter