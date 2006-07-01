Закінчився матч Бразилія – Франція

У Франкфурті на стадіоні "Комерцбанк Арена" закінчився матч Чемпіонату світу з футболу збірних Бразилії і Франції.

Гра почалася з атак бразильців. Французи важко, але витримали перші 10 хвилин, намагаючись переходити в контратаки. Потім небезпечні ситуації стали виникати не тільки біля французьких воріт. На 20-у хвилину європейцям вдалося вирівняти гру. Обидві команди атакували, спроби півзахисників обох команд стримати суперників у середині поля переважно не вдавалися. Позиційні завдання півзахисту і французам, і бразильцям вдавалося руйнувати за рахунок високої особистої техніки: точні паси, багатоманіття фінтів у єдиноборствах (насамперед у Роналдіньо та Зідана) і все це на швидкостях. Перелік вдалих і яскравих дій гравців у першій чверті матчу був би дуже довгим. Серед таких, утім, були й дії захисників: за всієї активності атак до воротарів гра доходила дедалі рідше.

25-а хвилина принесла першу жовту картку. Кафу поплатився за схоплену футболку суперника.

На третю десятихвилинку перевага в командних діях почала приносити перевагу французам. Видовищна гострота перших 10-15 хвилин згасла. Запанувала «гра без воріт». Удар головою Флорана Малуда з 11 метрів після навісу з штрафного на 38-й хвилині пройшов вище воріт. На 41-й він же небезпечно ввійшов до штрафного майданчика з лівого флангу і видав простріл у боротьбу.

На 43-й схоже діяв Кафу біля воріт французів.

45-а хвилина принесла небезпечну атаку Франції після майстерної гри та пасу Зідана. Жуан тільки підкатом ззаду зміг зупинити прохід Патріка Вієйра між захисниками. Штрафний з 26 метрів влучив у «стінку», точніше в підставлену руку Роналдо. Ще одна картка, ще один штрафний, тепер уже за 17 метрів.

Проте на перерву команди пошли з «сухим» таблом.

На 46-й довелося схопитися за голову Тьєрі Анрі: він ішов у високому стрибку на простріл Зідана вздовж воріт, але Вієйра теж вийшов на цей м`яч і в боротьбі пробив неточно.

Одразу дві атаки провели бразильці.

На 52-й Анрі пройшов лівим краєм, обігравши Кафу і Лусіо, але його передачу до штрафної перехопили.

На 55-й Анрі в штрафній віддав пас п`яткою партнерові, котрий набігав з глибини - встигли втрутитися захисники.

На 56-й французькій збірній не зарахували гол. Вієйра міг би вважатися в пасивному офсайді, якби не втрутився в гру. Анрі та французька збірна залишилися без гола.

Гол Анрі на 57-й хвилині став заслуженим: і особисто для нього, і для команди. Діагональний навіс з штрафного пролетів над усією лінією бразильського захисту вкупі з усіма французькими нападаючими і знайшов неприкритого Анрі за два метри від дальньої штанги. В один доторк він внутрішньою частиною стопи переправив м`яч у ворота. 1:0.

Бразильці рушили відіграватись, але натомість французам стало легше користуватися «коридорами» в середній лінії.

Гол-курйоз без лічених сантиметрів не стався за три хвилини. Рібері у впертій боротьбі пройшов лівим краєм і лицьовою лінією, з щонайгострішого кута вдарив по воротах, а бразилець підправив напрямок ближче до своїх воріт. М`яч прокотився біля штанги.

На 72-й, поки Роналдо під сміх стадіону імітував падіння в штрафній суперника, Нельсон Діда зумів врятувати свої ворота від другого гола: Анрі (на фланзі) і Рібері (в центрі) вже пройшли лінію захисників. Воротар прорахував ситуацію і встиг до м`яча одночасно з Рібері на лінії штрафної.

За поштовх ліктем одержав жовту картку Саньоль. За удар по ногах – Лусіо.

Атака бразильців посилилася після 76-ї хвилини з виходом Сісіньо замість Кафу. Раймон Доменек відповів на 81-й заміною Малуда на Вільтора. На 86-й з поля пішов Анрі.

На 89-й Роналдо зумів «намалювати» штрафний в 19 метрах перед воротами, суддя повірив, навіть дав жовту картку бразильцеві. Але Роналдіньо пробив вище воріт.

У додані три хвилини бразильці штурмували французькі ворота, французи контратакували, добре грав Бартез.

1:0. Другий сюрприз чвертьфіналу: слідом за англійцями чемпіонат залишають фаворити букмекерів – бразильці. У півфіналі зустрінуться Франція та Португалія.