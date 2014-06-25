Збірна Греції здобула другу путівку в плей-офф від Групи на ЧС

У Бразилії завершилися матчі групового турніру чемпіонату світу з футболу у групі С, за підсумками яких путівки в плей-офф 1/8 фіналу, завоювали команди Колумбії та Греції.

Доля путівок вирішувалася в матчах Греції проти команди Кот-Д'івуару (2:1) і Колумбії з Японією (4:1).

Збірна Колумбії, яка достроково завоювала путівку в плей-офф, вигравши два попередні матчі, в повну силу і провела третій матч, проти Японії. І це дозволило колумбійцям завершити груповий етап зі стовідсотковим результатом. Південноамериканці відкрили рахунок на 17-й хвилині, коли Хуан Гуардадо реалізував пенальті. Правда, в кінці першого тайму Сіндзі Окадзакі зумів вирівняти становище. Але, дубль Джексона Мартінеса у другому таймі (на 55-й і 82-й хвилинах) і гол Джеймса Родрігеса на 90-й хвилині дозволив колумбійцям виграти третю гру поспіль - 4:1.

У матчі Кот-Д'івуар - Греція івуарійцям достатньо було нічиєї, але греки зуміли відкрити рахунок в матчі, загостривши ситуацію до межі. Гол на рахунку Андреаса Самаріса, який відзначився на 42-й хвилині. Правда, в середині другого тайму, на 74-й хвилині, Вільфрід Боні зрівняв рахунок. Вирішальний гол матчу і всього групового турніру вже на 3-й доданій арбітром хвилині забив грек Георгіос Самарас, який реалізував пенальті.

Таким чином, у підсумковій турнірній таблиці у збірної Колумбії 9 очок, Греції - 4, Кот-Д'івуару - 3 і Японії - 1.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.