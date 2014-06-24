Збірна Уругваю стала другим учасником плей-офф від Групи D на ЧС

У Бразилії завершилися матчі останнього туру групового етапу змагань в квартеті D, де збірна Уругваю обіграла команду Італії з рахунком 1:0, а команди Коста-Ріки та Англії зіграли внічию - 0:0.

Таким чином, в плей-офф від цієї групи вийшли збірні Коста-Ріки і Уругваю.

У грі Італія - Уругвай розігрувалася друга путівка від групи до 1/8 фіналу. При цьому, італійцям достатньо було нічиєї. Але, граючи весь матч від оборони, "Скуадра Адзурра" один раз помилилася, дозволивши Дієго Годину головою відправити м'яч у ворота після подачі кутового. Відігратися в меншості (у італійців було видалення по ходу матчу) команда так і не зуміла.

УНІАН провів онлайн-трансляцію цієї гри, за якою можна простежити за ходом боротьби.

Матч Коста-Ріка - Англія не мав ніякого турнірного значення. Автори головної сенсації ЧС на даний момент костариканці достроково забезпечили собі місце в плей-офф, у той час як англійці достроково вибули з боротьби за титул чемпіона світу. Матч завершився з рахунком 0:0.

Таким чином, збірна Коста-Ріки набрала 7 очок і посіла перше місце в підсумковій турнірній таблиці, в Уругваю 6 балів, Італії - 3, Англії - 1.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.