Закінчився матч Англія – Португалія

Основний і додатковий час першого матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу Англія – Португалія, закінчився «насухо». За 90 хвилин команди не змогли забити, хоча шанси для взяття воріт були.

У першому таймі англійці кілька разів опинялися у вигідних ситуаціях, але пробити не змогли. Португальці завдали кілька дальніх ударів.

Після перерви у англійців на полі замість Девіда Бекхема вийшов Аарон Леннон. Один з його проходів до штрафної мало не призвів до гола: Уейн Руні не влучив по м`ячу, а Джо Коул по воротах.

На 62-й хвилині англійці залишилися вдесятьох: Руні в боротьбі із захисником Рікарду Карвалью зумисно вдарив суперника в пах. Аргентинський арбітр Орасіо Елісондо оцінив порушення червоною карткою.

Лента.ру

Першими пробивати післяматчеві пенальті за жеребом випало Португалії

Сімао. Точний удар у правий від воротаря нижній кут. Робінсон не дістав до м`яча. 1:0.

Лемпард. Рікарду бере м`яч зліва.

Віана. Воротар не вгадав напрям, але м`яч влучив у праву штангу.

Харгрівз. Копія гола Сімао. 1:1.

Петі. Знову права штанга.

Джеррард. Рікарду знову бере м`яч зліва.

Поштіга. У правий нижній кут. 2:1.

Каррагер. Б`є без свистка судді. При повторі спробував обдурити воротаря, в результаті Рікарду узяв відносно легкий удар.

Роналдо. Лівий верхній кут. 3:1.

Португалія виходить до півфіналу