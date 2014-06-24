Запорізький "Мотор" потрапив у першу корзину при посіві в гандбольній Лізі чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт Європейської гандбольної федерації.

Матчі кваліфікації пройдуть 6-7 вересня у трьох турнірах, переможці яких отримають путівки у груповий етап Ліги чемпіонів.

Команди розподілені по кошиках наступним чином:

Кошик 1: «Мотор» (Запоріжжя, Україна), ГК «Мєшков» (Брест, Білорусь), МГК «Констанца» (Румунія)

Кошик 2: ГК «Воєводіна» (Сербія), «Порту» (Португалія), ГК «Хаслум» (Норвегія)

Кошик 3: «Татран Прешов» (Словаччина), «Алпла Хард» (Австрія), «Бешикташ» (Туреччина)

Кошик 4: «Таргос» (Голландія), «Инитиа Льєж» (Бельгія), «Джуніор Фасано» (Італія)

В результаті жеребкування буде сформовано три групи по чотири команди в кожній.

Матчі кожного з трьох турнірів пройдуть в одному місці і будуть складатися з двох півфіналів, в яких команди з четвертого кошика зустрінуться c командами з першої корзини, і відповідно, з третього та другого кошиків. На наступний день у фіналі переможці пар визначать учасників групового турніру. Розподіл суперників і право на організацію турнірів будуть розіграні 26 червня.

Групова фаза Ліги чемпіонів буде складатися з чотирьох груп по 6 команд в кожній. Основний турнір стартує 24 вересня.

Жеребкування кваліфікаційного турніру відбудеться 26 червня, а жеребкування групового етапу відбудеться 27 червня.