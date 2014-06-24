УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Італія - Уругвай

Сьогодні на чемпіонаті світу в Бразилії завершується груповий турнір в квартетах С та D, де центральним матчем дня стане протистояння Італія - Уругвай.

Ці дві команди розіграють друге місце і путівку в плей-офф.

У "групі смерті", як її охрестили фахівці ще до початку турніру було три фаворита - Англія, Італія та Уругвай - і один явний аутсайдер, збірна Коста-Ріки. Тим не менше, саме в цій групі відбулася найгучніша на сьогоднішній день сенсація турніру. Збірна Коста-Ріки виграла два перших матчі і достроково, за тур до кінця групового турніру, виборола путівку в плей-офф. У Коста-Ріки на рахунку 6 очок, у збірних Італії та Уругваю по 3 бали, Англії - 0. Англійці достроково вибули з боротьби за титул чемпіона світу і сьогодні можуть тільки виграти матч престижу у команди Коста-Ріки.

І італійці, і уругвайці в попередніх матчах програли Коста-Ріці, але перемогли Англію. Тим не менш, перед очною зустріччю перевагу має Італія, у якої краща різниця забитих і пропущених м'ячів. Відповідно, сьогодні "Скуадру Адзурру" влаштує нічия, в той час як південноамериканцям необхідна тільки перемога.

Фаворитом на котируваннях букмекерських контор з невеликою перевагою є команда Італії. Ставки на її перемогу приймаються з коефіцієнтом 2,45 до 1, у той час як на перемогу Уругваю - 3,1 до 1, а на нічию - 3,55 до 1.

Матч Італія - Уругвай розпочнеться о 19.00 за київським часом.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри.