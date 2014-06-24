Белухін продовжив контракт з ХК "Донбас"

Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

Гравець збірної України продовжить виступи у команді протягом найближчих трьох років.

Напередодні старту чемпіонату світу 2014 року Євгену було надано українське громадянство, завдяки чому в матчах турніру групи А першого дивізіону світового хокею в корейському Кояні Белухін дебютував у складі національної збірної країни.

У складі ХК "Донбас" нападник дебютував у сезоні 2011-2012 рр. (ВХЛ), відігравши в светрі донецького клубу протягом трьох сезонів 133 матча. У 67-ми поєдинках, зіграних за "Донбас" у Континентальній хокейній лізі Белухін набрав 14 очок (4+10), ставши автором першої шайби донеччан в офіційних матчах КХЛ.

Як повідомляв УНІАН, майбутній сезон 2014/15 "Донбас" проведе в чемпіонаті України. Керівництво КХЛ прийняло рішення тимчасово відсторонити команду від виступів у лізі у зв'язку зі складною обстановкою на сході України. Разом з тим, команді обіцяно повернення в лігу в сезоні 2015/16 у разі зміни ситуації в регіоні і гарантій безпеки глядачів та учасників змагань.