У Києві відбудеться чемпіонат України зі стрибків у воду

Змагання відбудуться під патронатом Національного олімпійського комітету України, Міністерства молоді та спорту України та Федерації України зі стрибків у воду, повідомляє прес-служба НОК України.

Протягом змагань будуть розіграні медалі в 11 видах програми - міксті; чоловічих - вишка (10 м.) синхрон та одиночні, трамплін (3 м.) синхрон та одиночні, трамплін (1 м.) одиночні; жіночих - вишка (10 м.), синхрон та одиночні, трамплін (3 м.) синхрон та одиночні, трамплін (1 м.) одиночні.

Цей турнір стане відбірковим на чемпіонат Європи, який в серпні відбудеться в Берліні (Німеччина), та на Кубок світу, змагання якого в липні прийматиме Шанхай (Китай).

Чемпіонат України триватиме з 24 по 29 червня.