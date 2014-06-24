Медична карта Шумахера потрапила на чорний ринок

Ціна, яку просить злодій, становить не менше 60 тисяч швейцарських франків (близько 67 тисяч доларів), повідомляє РИА Новости з посиланням на motorsport-total.com.

"Придбання та публікація таких документів заборонені. Якщо хто-небудь проігнорує це попередження, ми вживемо проти нього заходи правового характеру. Факт крадіжки встановлено, і влада вже поінформована, - сказала менеджер спортсмена Сабіна Кім. - Все це жахливо і огидно".

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В даний час Шумахера, який через 6,5 місяців вийшов з коми, перевели в реабілітаційну клініку в Лозанні з лікарні в Греноблі.

Шумахер отримав важку травму голови під час катання на гірських лижах у французьких Альпах 29 грудня 2013 року. Відтоді він перебував у штучній комі.

У квітні в його стані спостерігався певний прогрес. Як повідомляла тоді Кім, фази пробудження з коми Шумахера з часом ставали все довшими, він чув голоси і реагував на дотики.