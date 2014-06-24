Збірні Бразилії та Мексики вийшли в 1/8 фіналу ЧС

У Бразилії завершився турнір у Групі А чемпіонату світу з футболу, за підсумками якого в плей-офф - 1/8 фіналу вийшли команди Бразилії та Мексики.

Доля путівок до наступного раунду вирішувалася в матчах Камерун - Бразилія і Хорватія - Мексика.

Першими свої проблеми вирішили бразильці, які ще наприкінці першого тайму гри в столиці країни - Брасілії - вирішили долю матчу. Рахунок матчу на 17-й хвилині відкрив Неймар, після чого камерунець Матіп зрівняв рахунок. Але, на 35-й хвилині, Неймар забив другий і, як пізніше виявилося, переможний гол. У другому таймі господарі ЧС лише збільшували свою перевагу. На 49-й хвилині Фред забив третій гол, а на 84-й Фернандіньо встановив остаточний результат - 4:1.

У свою чергу, в Ресіфе, у матчі Хорватія - Мексика все вирішилося у другому таймі. Після досить обережного, якщо не сказати похмурого, першого тайму, у другому обидві команди істотно змінилися. Набагато більше пощастило мексиканцям. Рахунок на 72-й хвилині відкрив Рафаель Маркес, на 75-й хвилині Андрес Гуардадо подвоїв перевагу своєї команди, а на 82-й - Хавьєр Ернандес довів його до великого - 3:0. Втім, хорвати такого принизливого рахунку не заслуговували і на 87-й хвилині Іван Перішич встановив остаточний рахунок у грі - 3:1.

Таким чином, збірні Бразилії та Мексики набрали по 7 очок, Хорватії - 3, Камерун - 0. Збірна Бразилії зайняла перше місце за рахунок кращої різниці забитих-пропущених м'ячів.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.