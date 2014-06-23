Олександр Долгополов вийшов у друге коло Уімблдону

У передмісті Лондона завершився матч першого кола Уімблдонського тенісного турніру, в якому українець Олександр Долгополов виграв у австралійця Самюеля Грота з рахунком 3:0.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Незважаючи на відносно легкий для українця рахунок, гра вийшла досить напруженою. Лише в першому сеті киянин вклався в класичні 12 геймів, выгравши з мінімальною перевагою - 7:5. А в другому і третьому сеті все вирішив дополнительый гейм - тай-брейк. Тим не менш, обидва рази успіх був на боці українця - 7:6, 7:6.

Українець спочатку був фаворитом гри. Долгополов був посіяний під 21-м номером (24-а ракетка світу), зустрічаючьсь з суперником, який займає 136-е місце у світовій класифікації.

Як повідомляв УНІАН, раніше свій матч першого кола виграв українець Сергій Стаховський. А Еліна Світоліна вибула з боротьби вже після першого раунду змагань. У свою чергу, Леся Цуренко перший матч провде у вівторок, 24 червня.

Найстаріший і найпрестижніший тенісний турнір в світі Уімблдон-2014 проходить з 23 червня по 6 липня.