Збірна Голландії виграла матч за перше місце в групі ЧС у Чилі

У Бразилії завершилися два останні матчі чемпіонату світу у групі В, де Іспанія виграла у Австралії (3:0), а Голландія була сильнішою за Чилі - 2:0.

Доля матчу за перше місце в групі вирішилася у другому таймі.

У Сан-Паулу перше місце в групі розігрували Голландія і Чилі, у яких була максимальна кількість очок - по 6. Якщо в першому таймі обидві команди були обережними, то після перерви пішла відкрита гра. В гостроатакуючому футболі сильнішими виявилися більш високоласні голландці. В останні 15 хвилин гри Фер і Мемфіс забили два голи.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом подій.

В матчі, що паралельно проходив в Куритібі грали діючі чемпіони світу - іспанці - що провалили нинішній турнір, і австралійці, які так і не зуміли здивувати футбольний світ. У цій грі набагато сильнішими були іспанці - 3:0. Голи на рахунку Вільї, Торреса і Мати.

Таким чином, Голландія виграла груповий турнір, набравши 9 очок. У чилійців 6 балів, іспанців - 3, австралійців - 0.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.