Червоненко готовий віддати лаври Суркісу

Голова Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні Євро-2012 Євген ЧЕРВОНЕНКО звертає увагу державних високопосадовців на низку проблем у підготовці до проведення чемпіонату, зокрема на вироблення чіткого механізму управління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами Є.ЧЕРВОНЕНКА, він спілкувався з президентом УЄФА щодо фіналу чемпіонату в Україні, і в його словах "я бачу абсолютну підтримку".

Як наголосив голова Агентства, сьогодні "немає ніяких розмов про перегляд країни, але якщо відпочивати, то це буде".

Серед основних проблем підготовки до Євро-2012 Є.ЧЕРВОНЕНКО також назвав відсутність єдиного фонду інформації, що створює значні проблеми в інвестиційній сфері; взаєморозуміння з органами місцевого самоврядування, які за рахунок бюджету намагаються вирішити соціальні проблеми на місцях.

На переконання Є.ЧЕРВОНЕНКА, для створення "єдиного інвестиційного вікна" треба сформувати бази даних інвестиційних проектів та потенційних інвесторів, внести зміни до інвестиційного законодавства.

За словами голови Агентства, "Ми готові взяти на себе найважливіший сектор роботи. Більше того, ми готові віддати лаври ФФУ. Наше завдання - врегулювання всіх організаційних моментів". При цьому він звернувся до всіх політичних сил України з проханням об’єднатися "в одне ціле", позбутися політичних амбіцій. "Це - проект всіх: біло-голубих, помаранчевих, "сердечних", - сказав він, додавши при цьому, що "...мені дуже хочеться, щоб навколо Євро-2012 була не політична "тріскотня", а консолідація... яка б політична сила не була переможцем, це не мусить торкатися Євро-2012".