Опубліковано розклад матчів футбольної збірної України на юнацьому Євро

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Федерації футболу України.

19-го липня команда Олександра Петракова зустрінеться з командою Сербії, а 22-го − зі збірною Болгарії. Завершуватимуть груповий турнір українські футболісти 25-го липня матчем зі збірною Німеччини.

Матчі проти команд Сербії та Німеччини наші хлопці зіграють на стадіоні "ЕТО Парк" у місті Дьор, а поєдинок з Болгарією проведуть на стадіоні "Перуц" в місті Папа.

По дві кращі команди з групи потраплять до півфіналу, а зустрічі цієї стадії пройдуть 28 липня. Фінал відбудеться 31 липня.

Окрім того, шість команд, що посядуть в групах перші три місця, отримають путівки на чемпіонат світу серед юнаків до 30 років, який пройде у Новій Зеландії в 2015 році.

Як повідомляв УНІАН, юнацька збірна України U-19 отримала у суперники команди Сербії, Болгарії та Німеччини під час жеребкування фінального раунду юнацького чемпіонату Європи 2014 року, яке відбулось 19 травня в угорському Фельчуті.