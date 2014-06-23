УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу ЧС Голландія - Чилі
Сьогодні в Бразилії починається третій заключний тур групового етапу чемпіонату світу з футболу, в рамках якого перше місце у Групі В в очній дуелі розіграють команди Голландії і Чилі.
Після двох турів у команд максимум набраних очок - по 6.
Збірна Чилі стала автором головної сенсації цього чемпіонату на даний момент. Обігравши іспанців у другому турі змагань з рахунком 2:0 чилійські футболісти гарантували собі місце в плей-офф 1/8 фіналу, а також достроково позбавили діючих чемпіонів світу права поборотися за місце серед 16 найсильніших команд світу.
Чилійці проявили себе на цьому турнірі, як згуртована команда, що діє строго по ситуації. Так, у першому таймі матчу з Іспанією південноамериканці створили собі комфортну перевагу, а надалі просто грали на утримання рахунку. Хоча, як показав хід гри, могли завдати чинним чемпіонам світу другу поразку поспіль. Впевнено команди виглядала і в стартовому матчі проти австралійців, які були обіграні з рахунком 3:1.
Що стосується голландців, то після бурхливого початку в матчі з Іспанією (5:1), ця команда відверто "забуксувала" у грі з австралійцями, поступаючись по ходу матчу і лише дивом вигравши цю зустріч в самій кінцівці - 3:2.
Таким чином, для завоювання першого місця в підсумковій турнірній таблиці Групи В голландцям достатньо нічиєї, так як у них краща різниця забитих і пропущених м'ячів. Чилійцям ж сьогодні необхідна тільки перемога.
В очному протистоянні лідерів аналітики букмекерських контор вище оцінюють шанси збірної Голландії. Хоча і з незначною перевагою. На перемогу "помаранчевих" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,52 до 1, перемогу чилійців - 2,875 до 1, на нічию - 3,7 до 1.
Матч Голландія - Чилі розпочнеться в Сан-Паулу о 19.00 за київським часом.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри.