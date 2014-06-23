УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу ЧС Голландія - Чилі

Після двох турів у команд максимум набраних очок - по 6.

Збірна Чилі стала автором головної сенсації цього чемпіонату на даний момент. Обігравши іспанців у другому турі змагань з рахунком 2:0 чилійські футболісти гарантували собі місце в плей-офф 1/8 фіналу, а також достроково позбавили діючих чемпіонів світу права поборотися за місце серед 16 найсильніших команд світу.

Чилійці проявили себе на цьому турнірі, як згуртована команда, що діє строго по ситуації. Так, у першому таймі матчу з Іспанією південноамериканці створили собі комфортну перевагу, а надалі просто грали на утримання рахунку. Хоча, як показав хід гри, могли завдати чинним чемпіонам світу другу поразку поспіль. Впевнено команди виглядала і в стартовому матчі проти австралійців, які були обіграні з рахунком 3:1.

Що стосується голландців, то після бурхливого початку в матчі з Іспанією (5:1), ця команда відверто "забуксувала" у грі з австралійцями, поступаючись по ходу матчу і лише дивом вигравши цю зустріч в самій кінцівці - 3:2.

Таким чином, для завоювання першого місця в підсумковій турнірній таблиці Групи В голландцям достатньо нічиєї, так як у них краща різниця забитих і пропущених м'ячів. Чилійцям ж сьогодні необхідна тільки перемога.

В очному протистоянні лідерів аналітики букмекерських контор вище оцінюють шанси збірної Голландії. Хоча і з незначною перевагою. На перемогу "помаранчевих" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,52 до 1, перемогу чилійців - 2,875 до 1, на нічию - 3,7 до 1.

Матч Голландія - Чилі розпочнеться в Сан-Паулу о 19.00 за київським часом.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри.