Червоненко дав згоду на те, щоб його прослуховували

Голова Національного Агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євген ЧЕРВОНЕНКО переконаний у тому, що очолювана ним структура повинна брати участь у відборі інвесторів для підготовки інфраструктури чемпіонату.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами Є.ЧЕРВОНЕНКА, "Агентство має стати інструментом прийняття і вироблення рішень", крім того, "Агентство має брати участь у відборі інвесторів, але не само, а з провідними консультантами". При цьому він пояснив, що, очолювана ним структура, наполягатиме на залученні "провідних фінансових консультантів в ролі радників".

У контексті зазначеного Є.ЧЕРВОНЕНКО також висловив переконання, що заради підготовки до чемпіонату Агентству "мають бути надані спеціальні повноваження". Крім того, він переконаний у необхідності перегляду механізмів бюджетного фінансування підготовки до Євро-2012, зокрема у тому, що Агентство повинно бути головним розпорядником коштів і мати контролюючі функції.

Водночас він запевнив, що не має на меті "торкатися грошей", а для підкріплення своїх слів погодився на те, щоб у разі необхідності особисто його жорстко контролювали і, якщо виникне бажання, прослуховували.

"Державні кошти мусять іти виключно на підготовку!" - наголосив Є.ЧЕРВОНЕНКО.