Сергій Стаховський виграв матч першого кола Уімблдону

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч з Берлоком тривав менше двох годин і завершився впевненою перемогою киянина з однаковим рахунком у трьох партіях - 6:3, 6:3, 6:3. Таким чином, Стаховський зробив міні-сенсацію турніру. Гравець, що займає 93-е місце в світовому рейтингу, впевнено переграв 45-у ракетку світу.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні свій матч першого кола програла Еліна Світоліна. Пізніше ввечері на турнірі стартує Олександр Долгополов, а завтра свій матч першого кола проведе Леся Цуренко.

Найстаріший і найпрестижніший тенісний турнір в світі Уімблдон-2014 проходить з 23 червня по 6 липня.