Три клуби Прем`єр-ліги допущені до участі в змаганнях наступного сезону

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФФУ.

Зокрема, у повідомленні йдеться: "Протягом засідання розглядалося питання щодо виконання футбольними клубами «Карпати» (Львів), «Волинь» (Луцьк) та «Говерла» (Ужгород) погашення простроченої заборгованості перед іншими футбольними клубами за результатами трансферної діяльності, співробітникам - по заробітній платі та інші види фінансової заборгованості. Зазначене питання стало предметом обговорення на засіданні Виконкому ФФУ 6 червня 2014 та засіданні Загальних зборів учасників ПЛ, яке відбулося 12 червня".

Представники трьох проблемних клубів, які були присутні на засіданні, проінформували членів Комітету про фінансовий стан справ, а також надали гарантії та відповідні документи, які підтверджують поетапне виконання фінансових зобов’язань у повному обсязі у найближчий час.

Список футбольних клубів, що отримали атестат, був надісланий в ОПФКУ «Прем’єр-ліга».