Еліна Світоліна програла вже у першому колі Уімблдону

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч у знаменитому передмісті Лондона тривав близько години і завершився впевненою перемогою японки в двох сетах - 6:4, 6:1. Якщо в першій партії Світоліна ще чинила опір своїй опонентці, то після перерви між партіями зовсім втратила контроль над грою, зумівши згодом виграти лише один гейм.

Між тим, перспективи Світоліної перед матчем оцінювалися як досить непогані, так як суперниця знаходиться набагато нижче в світовому рейтингу (34-я Світоліна проти 98-й Доі). Тим не менш, стартовий матч для українки виявився одночасно і останнім на турнірі.

Також сьогодні проведуть свої матчі два представника України в чоловічому одиночному розряді Сергій Стаховський та Олександр Долгополов.

Ще одна українка - Леся Цуренко - гру першого кола проведе у вівторок, 24 червня.

Як повідомляв УНІАН, найстаріший і найпрестижніший у світі тенісний турнір Уїмблдон-2014 проходить з 23 червня по 6 липня.