МОК святкує 120-річчя з дня заснування

Про це повідомляє прес-служба НОК України.

Як зазначається в повідомленні, «в далекому 1894 році в Парижі на міжнародному конгресі з питань фізичного виховання з ініціативою про заснування МОК виступив барон П’єр де Кубертен, людина, яка відновила світовий олімпійський рух. Наш співвітчизник полтавчанин Олексій Бутовський, будучи одним із перших членів МОК, вніс неоціненний вклад у відродження найважливішої спортивної події сучасності - Олімпійських ігор».

За словами президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки, «філософія олімпізму та його цінності – унікальні та універсальні, адже несуть в собі дружбу, мир, єдність та взаємоповагу, які як ніколи потрібні нам зараз заради злагоди, благополуччя та спокою у нашій країні».

За традицією до дня заснування МОК щороку у понад 200 країнах світу відзначають Олімпійський день.

«В Україні Олімпійський день охоплює всі куточки нашої країни, збираючи сотні тисяч людей. Свято спорту, гармонії та здоров’я крокує всією країною – її найменшими містечками та мегаполісами, де його відзначають пробігами, спортивними та творчими змагання та конкурсами на олімпійську тематику», - зазначили в НОК.

Як повідомляв УНІАН, Олімпійський день у Києві відзначали 21 червня на Оболонській набережній. Столичний Олімпійський день дав старт іншим містам України.