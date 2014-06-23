Збірна Португалії вирвала нічию у США в матчі ЧС

В Манаусі завершився заключний матч другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Португалії зіграла внічию з командою США - 2:2.

Доля матчу була вирішена у другому таймі.

Матч розпочався з атак команди Португалії, яка вже на 5-й хвилині відкрила рахунок. Гол на рахунку Нані - 1:0. Цей момент був не єдиним у португальців в цьому матчі, але в подальшому команда більше воліла зберігати свою перевагу, ніж її збільшувати. Це їм вдавалося лише в першому таймі.

Після перерви американська команда перехопила ініціативу. На 62-й хвилині Джермейн Джонс зрівняв рахунок, а на 81-й Клінт Демпсі животом відправив м'яч у ворота порутугальців після затяжної атаки своєї команди.

У час, що залишився лідер португальців Кріштіану Роналду двічі бив по воротах суперника, але забити гол так і не зумів. Зате зумів віддати відмінний пас на Сильвестра Варелу, який відмінним ударом головою увігнав м'яч у верхній кут воріт - 2:2.

Таким чином, після двох турів у Групі G у збірних США і Німеччини по 4 бали, Гани та Португалії - по 1.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.