Збірна Алжиру обіграла Південну Корею в матчі ЧС

У Порту-Алегрі завершився матч другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Алжиру обіграла команду Південної Кореї з рахунком 4:2.

Доля гри була вирішена ще в першому таймі.

Алжирці, які у впертій боротьбі програли в першому турі фавориту групи Н команді Бельгії (1:2), з перших хвилин матчу з Кореєю пішли в атаку і дуже швидко їх активність принесла відчутні плоди. На 26-й хвилині Іслам Слімані відкрив рахунок, через 2 хвилини Рафік Алліш подвоїв перевагу своєї команди, а на 38-й хвилині Абдельмумен Джабу довів перевагу алжирців до великої - 3:0.

Після перерви корейці швидко відігралися і, здавалося, відновили інтригу. Гол на 50-й хвилині забив Хон Сон Хва. Але, на 62-й хвилині Ясін Браїмі відновив перевагу алжирців у 3 голи. І останній гол в цьому матчі у виконанні Ан Гук Ена вже ні на що не впливав.

Таким чином, після двох турів у групі Н путівку в плей-офф достроково завоювала команда Бельгії - 6 очок. У команди Алжиру 3 бали, Росії та Кореї - по 1. У третьому турі збірні Алжиру і Росії в очному протистоянні розіграють другу путівку в 1/8 фіналу.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.