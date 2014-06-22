Збірна Бельгії виграла у Росії матч ЧС

У Ріо-де-Жанейро, на знаменитому стадіоні "Маракана" закінчився матч другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Бельгії обіграла команду Росії з рахунком 1:0.

Доля матчу була вирішена за дві хвилини до фінального свистку.

Бельгійці, які були номінальними фаворитами гри, спочатку діяли "першим номером" і мали велику територіальну перевагу, набагато більше володіючи м'ячем. Росіяни відповідали не менш небезпечними контратаками, завдавши як мінімум два небезпечних удари по воротах суперника.

Після перерви перевагу вже мали росіяни, які з 60-ї по 80-у хвилини просто "насіли" на ворота суперника, створюючи момент за моментом. Не зумівши забити гол команда відійшла в оборону і за 3 хвилини до кінця гри помилилася, пропустивши вирішальний гол. Багатоходову комбінацію бельгійців точним ударом на 88-й хвилині завершив Дівок Оріджи.

Таким чином, після цього матчу бельгійці зберегли лідерство в турнірній таблиці, набравши 6 очок. У росіян 1 бал і вони ділять друге-третє місце з командою Південної Кореї, у Алжиру - 0.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.