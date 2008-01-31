У Тель-Авіві проти росіян уболівали навіть собаки (фото)

У день матчу між ЦСКА і «Бейтаром» на Кубок Першого каналу в Єрусалимі розповсюдили штормове попередження. Пронизливий вітер і небувалий для Ізраїлю холод - не краща приманка для уболівальників, тому найпомітнішою фігурою на трибунах стала... собакау вбранні кольорів «Бейтара».

Холод був таким, що навіть ізраїльський олігарх - власник «Бейтара» Аркадій Гайдамак, -після гри заскочив в прес-центр погрітися і випити чашку безплатного чаю. Заодно він повідав журналістам, що через рік Кубок точно поміняє формулу, команд стане більше, а прохідних матчів на зразок останнього не буде зовсім. Комсомольская правда

Від УНІАН: сьогодні в Ізраїлі у фіналі Кубка Першого каналу зустрінуться дві українські команди - "Шахтар" і "Динамо" ( початок трансляції на телеканалі "Україна" в 20.00).