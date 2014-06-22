Німецький уболівальник облив пивом бразильців, які вболівали за Гану
14:56, 22 червня 2014Спорт
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Під час матчу другого туру групи G чемпіонату світу з футболу між Німеччиною і Ганою, один з вболівальників німецької збірної облив пивом бразильських фанатів, що відкрито підтримували ганців.
Reuters
Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Jornal do Brasil.
Інцидент стався після першого гола «бундестім». У відповідь бразильці спробували зірвати вивішений на трибуні стадіону прапор Німеччини.
Зав'язалася бійка, в яку змушена була втрутитися як бразильська, так і німецька поліція, яка була присутня на матчі. В результаті троє німецьких вболівальників були виведені з трибун стадіону у Форталезі.
Збірна Гани зіграла внічию з командою Німеччини у другому турі групового етапу чемпіонату світу. Зустріч завершилася з рахунком 2:2.
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