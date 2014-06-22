Німецький уболівальник облив пивом бразильців, які вболівали за Гану

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Jornal do Brasil.

Інцидент стався після першого гола «бундестім». У відповідь бразильці спробували зірвати вивішений на трибуні стадіону прапор Німеччини.

Зав'язалася бійка, в яку змушена була втрутитися як бразильська, так і німецька поліція, яка була присутня на матчі. В результаті троє німецьких вболівальників були виведені з трибун стадіону у Форталезі.

Збірна Гани зіграла внічию з командою Німеччини у другому турі групового етапу чемпіонату світу. Зустріч завершилася з рахунком 2:2.