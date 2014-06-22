Збірна Нігерії обіграла Боснію в матчі ЧС

У бразильській Куябі завершився матч другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Нігерії обіграла команду Боснії та Герцеговини з рахунком 1:0.

Доля цього матчу була вирішена в середині першого тайму.

Для обох команд це був найважливіший матч в плані боротьби за друге місце і путівку в плей-офф турніру, 1/8 фіналу. І боснійці, і нігерійці, невдало провели перший тур, втративши очки.

В очному матчі команди діяли дуже обережно і не продемонстрували глядачеві цікавий атакуючий футбол. А єдиний гольовий момент стався на 29-й хвилині, коли точним ударом відзначився Пітер Одемвінге.

Таким чином, збірна Нігерії суттєво підвищила свої шанси на вихід в плей-офф, у той час як боснійці достроково припинили боротьбу за титул чемпіона світу. На даний момент лідирує в групі команда Аргентини - 6 очок, у Нігерії - 4, Ірану - 1, Боснії і Герцеговини - 0.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.