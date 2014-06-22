Українець Василь Ломаченко став Чемпіоном світу з боксу за версією WBO в напівлегкій вазі

"Василь Ломаченко здійснив чергову мрію вигравши титул Чемпіона світу за версією WBO в напівлегкій вазі, рішенням більшості суддів, у до цього моменту непереможного американця Геррі Рассела молодшого", - йдеться в повідомленні на сайті Ломаченка.

Один із суддів вирішив, що була нічия тоді, як Ломаченко домінував протягом усього поєдинку завдаючи точні удари в корпус і голову суперника.

По завершенні поєдинку у післяматчевому інтерв'ю Ломаченко віддав належне Геррі Расселу мл. назвавши його гідним боксером.