Українець Василь Ломаченко став Чемпіоном світу з боксу за версією WBO в напівлегкій вазі
09:20, 22 червня 2014Спорт
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Українець Василь Ломаченко став Чемпіоном світу WBO, перемігши у поєдинку американця Геррі Рассела молодшого.
Українець Василь Ломаченко став Чемпіоном світу WBO/ Фото:lomachenko.com
"Василь Ломаченко здійснив чергову мрію вигравши титул Чемпіона світу за версією WBO в напівлегкій вазі, рішенням більшості суддів, у до цього моменту непереможного американця Геррі Рассела молодшого", - йдеться в повідомленні на сайті Ломаченка.
Один із суддів вирішив, що була нічия тоді, як Ломаченко домінував протягом усього поєдинку завдаючи точні удари в корпус і голову суперника.
По завершенні поєдинку у післяматчевому інтерв'ю Ломаченко віддав належне Геррі Расселу мл. назвавши його гідним боксером.
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