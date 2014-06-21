Німеччина і Гана зіграли внічию в матчі ЧС

У Форталезі завершився матч другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу, в якому зустрічалися збірні Німеччини і Гани і зіграли внічию - 2:2.

Доля цього матчу вирішилася у другому таймі.

Збірна Німеччини стала одним з героїв першого туру чемпіонату, розгромивши команду Португалії з рахунком 4:0. Ганці, у свою чергу, програли збірній США з рахунком 1:2 і в цьому матчі їм вкрай необхідно було набирати очки.

У першому таймі обидві команди показували обережну гру, більш схильну до оборони, а не атаки. Тим не менш, другі 45 хвилин з лишком окупили нудний перший тайм. Рахунок на 51-й хвилині відкрив німець Маріо Гетце. Але, ганці і не думали здаватися. Через три хвилини африканській команді вдався швидкий гол у відповідь - відзначився Андре Айю. А на 63-й хвилині Асамоа Гьян сильним і точним ударом у дальній кут воріт вивів ганців вперед. У відповідь головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев зробив дві вдалі заміни, випустивши на поле Бастіана Швайнштайгера і Мирослава Клозе. Саме Клозе на 71-й хвилині зрівняв рахунок.

В останні хвилини обидві команди мали чимало шансів для того, щоб переламати хід гри на свою користь, але матч завершився нічиєю.

Таким чином, на даний момент в турнірній таблиці групи G у збірної Німеччини 4 очки, США - 3, Гани - 1, Португалії - 0.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу в Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.