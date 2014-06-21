Збірна Аргентини лише в доданий час обіграла Іран в матчі ЧС

У бразильському Белу-Орізонті завершився матч другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Аргентини лише в доданий арбітром час зуміла обіграти збірну Ірану - 1:0.

Гра пройшла в рівній боротьбі і з обопільними шансами на успіх.

Збірна Ірану в цьому матчі грала другим номером, але, незважаючи на оборонний стиль, ні в чому не поступалася супернику. Також як і аргентинці, гравці іранської команди намагалися використовувати кожен шанс в контратаці і кілька разів були близькі до успіху. Воротар аргентинської збірної неодноразово виручав партнерів по команді.

Вирішальний епізод у матчі стався на другій із чотирьох доданій хвилині до основного часу гри. Втомлені захисники збірної Ірану лише одного разу "загубили" лідера аргентинців Леонеля Мессі, але йому цього було цілком достатньо для того, щоб послати м'яч у дальній кут воріт суперника.

Таким чином, збірна Аргентини набрала 6 очок у 2 матчах групи F і достроково гарантувала собі вихід в плей-офф, 1/8 фіналу.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.