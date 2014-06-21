У Києві відсвяткували Олімпійський день

Вперше родинне свято спорту, де кожний зміг знайти собі заняття по душі та відчути себе справжнім олімпійцем, було проведено на новому місці – затишній та просторій Оболонській набережній.

Національний олімпійський комітет України, Міністерство молоді та спорту України та Київська міська державна адміністрація підготували чимало цікавинок та нововведень.

Тисячі киян та гостей столиці від мала до велика змогли подолати дистанцію традиційного легкоатлетичного пробігу разом з відомими українськими спортсменами: Сергієм Бубкою, Ніною Уманець, Оленою Підгрушною, Валерієм Гончаровим, Оленою Садовничею, Ельбрусом Тедеєвим, Олександром Крикуном, Анною Сорокіною, Оленою Говоровою, Оленою Пахольчик, Ларисою Заспою, Оленою Цигицею, Оленою Яценко, Наталією Ляпіною, Вікторією Терещук, Юлією Каліною, Юлією Паратовою, Аліною Максименко, чоловічою збірною України зі спортивної гімнастики, збірною України зі стрибків у воду, долучитися до олімпійських вікторин, конкурсів, майстер-класів, поспілкуватися та взяти автограф в уславлених олімпійців. За запрошенням НОК України на Олімпійський день також завітали маленькі дітлахи із неблагополучних сімей східних областей України, які стали повноцінними учасниками свята та отримали подарунки.

Особливий інтерес гостей викликала видовищна спортивна програма на воді. Гості Олімпійського дня насолодилися переглядом яскравих показових виступів судомодельного спорту, цікавих перегонів регати, захоплюючих змагань з кануполо, веслувального слалому, плавання, акватлону, масових запливів на відкритій воді. Не менш захоплюючими видалися показові виступу авіамодельного спорту. Отже в Олімпійському дні були задіяні відразу 3 стихії – земля, вода і повітря.

Президент НОК Сергій Бубка передав вітання учасникам свята від президента МОК Томаса Баха. «Ми хочемо, щоб наші люди, наша молодь розвивалася гармонійно, щоб наша нація була сильною, здоровою і успішною. Дружіть зі спортом, займайтеся фізичною культурою і будьте здоровими», - сказав Бубка.

Столичний Олімпійський день дав старт іншим містам України. Свято спорту крокує всією країною – її найменшими містечками та мегаполісами, де його відзначають пробігами, спортивними та творчими конкурсами й вікторинами на олімпійську тематику.