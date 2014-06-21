Еквадорці виграли у команди Гондурасу в матчі ЧС

У Куритибі завершився матч другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Еквадору виграла у Гондурасу з рахунком 2:1.

Доля матчу вирішилася в середині другого тайму.

У цій грі зустрічалися аутсайдери групи Е, які програли перші матчі групового етапу змагань. Разом з тим, Гондурас в цьому чемпіонаті є одним із беззаперечних аутсайдерів, в той час як еквадорці зараховувалися до середняків, здатних поборотися за вихід в плей-офф.

Тим не менш, на початку гри команда Гондурасу мала невелику перевагу, а на 31-й хвилині Карло Костлі відкрив рахунок, забивши перший гол збірної Гондурасу за два останніх чемпіонату світу. Втім, довго насолодитися цим успіхом команді не дозволив суперник. Вже через 3 хвилини Еннер Валенсія замкнув простріл партнера по команді, зрівнявши рахунок.

У другому таймі команди грали у відкритий гострий футбол. Результат матчу вирішив епізод на 64-й хвилині, коли Валенсія зробив дубль і приніс своїй команді перемогу.

Таким чином, у турнірній таблиці групи Е після двох турів лідирує команда Франції, на рахунку якої 6 очок. По 3 бали в Еквадору та Швейцарії, а у Гондурасу 0 балів. Тим не менш, ситуація в групі настільки заплутана, що ще жодна команда не втратила шансів на вихід в плей-офф, а лідери французи також не забезпечили собі місце в 1/8 фіналу.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.