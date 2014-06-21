Збірна Франції розтрощила Швейцарію на ЧС

У Салвадорі завершився матч другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Франції перемогла команду Швейцарії з рахунком 5:2.

Доля матчу була вирішена ще в першому таймі.

Французи спочатку вважалися фаворитами у грі двох лідерів групи Е.

І вже до середини першого тайму рахунок був 2:0 на користь "триколірних". Протягом двох хвилин голи забили спочатку Жиру, а потім Матьюіді. А в кінцівці тайму Вальбуена довів рахунок до великого - 3:0. Цікаво, що між другим і третім голами французи ще мали можливість реалізувати пенальті, але удар Бензема відбив воротар збірної Швейцарії.

Після перерви французи продовжили атакувати і в середині тайму забили ще двічі. На 67-й хвилині все-таки відзначився Бензема, а п'ятий гол у цьому матчі забив Сісокко. Після цього команда злегка заспокоїлася і дозволила супернику двічі відзначитися. Джемайлі красиво пробив зі штрафного, а Джака завершив точним ударом комбінацію партнерів по команді. Крапку в цьому матчі міг поставити Бензема, але його точний удар по воротах був вже після того, як арбітр дав фінальний свисток.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом подій.

Таким чином, збірна Франції набрала 6 очок і стала одноосібним лідером групи. У швейцарців, як і раніше 3 бали. У команд Гондурасу і Еквадору набраних очок немає, а свій очний матч другого туру вони почнуть через годину.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.