Збірна України з футболу проведе товариський матч з командою Парагвая

ПрАТ «Україна Футбол Інтернешнл» завершило переговори з Футбольною Асоціацією Парагваю та агентом ФІФА компанією «World Eleven» з Аргентини, яка діє за дорученням парагвайської Федерації футболу, стосовно організації міжнародного товариського футбольного матчу між національними командами Україна та Парагваю.

На прохання головного тренера національної збірної команди України Михайла Фоменка вирішено провести матч 3 вересня 2014 року у місті Київ на НСК «Олімпійський», повідомляє прес-служба УФІ.

На наступному тижні сторони підпишуть відповідну угоду. Матч з латиноамериканською командою стане останнім для національної збірної команди України перед початком кваліфікаційного турніру УЄФА Євро-2016 у групі С, де наша команда буде виборювати одну з путівок, змагаючись з національними збірними Словаччини, Білорусії, Македонії, Іспанії та Люксембургу.

Про інші подробиці організації та проведення матчу Україна – Парагвай буде повідомлено пізніше.