Оголошено склад збірної України з біатлону на підготовку до сезону-2014/2015

Про це повідомляє прес-служба ФБУ.

До списку чоловічої команди увійшли Андрій Дериземля, Андрій Доценко, Олександр Жирний, Максим Івко, Віталій Кільчицький, Антон Мигда, Олександр Морьєв, Денис Насико, Дмитро Підручний, Артем Прима, Дмитро Русинов, Володимир Семаков, Сергій Семенов, Сергій Седнєв, Артем Тищенко та Руслан Ткаленко.

У складі жіночої збірної – Ольга Абрамова, Ірина Беган, Надія Бєлкіна, Яна Бондар, Юлія Бригинець, Наталія Бурдига, Ірина Варвинець, Алла Гиленко, Лілія Горпинич, Юлія Джима, Юлія Журавок, Анна Кривоніс, Марія Кручова, Анастасія Меркушина, Марія Панфілова, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Оксана Сігеті, Інна Супрун і Сніжана Тісеєва.

Таким чином, з найсильнішого складу команди – олімпійських чемпіонок Сочі-2014 в естафеті – у списку відсутня лише Олена Підгрушна, яка раніше оголосила про те, що перериває кар`єру.

В червні Підгрушна була призначена заступником міністру молоді та спорту України.