Збірна України прибуває в ”Бориспіль” о 21.50

Національна футбольна збірна України прибуває сьогодні о 21.50 у міжнародний аеропорт «Бориспіль» чартерним рейсом з Німеччини, де брала участь у Чемпіонаті світу 2006 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, зустріч збірної відбудеться за підтримки ФФУ, спільного партнера ФФУ "Україна Футбол Інтернешнл", Молодіжного футбольного союзу та об`єднання громадян "Граємо за Україну разом!".

У матчі чвертьфіналу ЧС-2006 українські футболісти поступилися збірній Італії з рахунком 0:3 і вибули з подальших змагань.