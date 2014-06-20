«Донбас» розпочав підготовку до чемпіонату України з хокею

На даний момент досягнуто домовленості з рядом гравців, які продовжать захищати кольори клубу в новому сезоні, повідомляє прес-служба «Донбасу».

У числі гравців, які складуть кістяк команди в сезоні 2014/2015 рр., п'ятірка хокеїстів, що виступали за донецький клуб у минулому сезоні в Континентальній хокейній лізі - Павло Падакін, Сергій Варламов, Віктор Захаров, Олександр Матерухін та Олександр Торяник.

Плани підготовки ХК «Донбас» до участі в чемпіонаті України, а також більш детальна інформація про склад стане відома пізніше.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня було офіційно оголошено про спільне рішення керівництва КХЛ і ХК «Донбас» про пропуск командою сезону 2014/15 у Континентальній хокейній лізі. Це рішення було прийнято на тлі напруженої ситуації на сході України через що у керівництва ліги були сумніви в тому, що донецький клуб зможе гарантувати безпечне проведення домашніх матчів турніру.

Крім того, в ніч на 2 червня був пограбований і підпалений Палац спорту «Дружба», в якому домашні матчі проводить «Донбас». У той же день президент клубу Борис Колесніков виступив із заявою, в якій гарантував повне відновлення арени протягом 90 днів, до 1 вересня.