На чемпіонаті Європи з тріатлону виступлять 6 українців
12:34, 20 червня 2014Спорт
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В австрійському Кітцбюелі стартує європейська першість з триатлону, де українська заявка на турнір нараховує 6 прізвищ.
В Австрії виступлять 6 українських спортсменів / kitzbuehel.com
Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
В Австрії нашу команду представляють Іван Іванов, Єгор Мартиненко, Данило Сапунов, Юлія Єлістратова, Інна Рижих та Олександра Степаненко.
Чемпіонат Європи триватиме з 20 по 22 червня.
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