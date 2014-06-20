На чемпіонаті Європи з тріатлону виступлять 6 українців

В австрійському Кітцбюелі стартує європейська першість з триатлону, де українська заявка на турнір нараховує 6 прізвищ.

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України. В Австрії нашу команду представляють Іван Іванов, Єгор Мартиненко, Данило Сапунов, Юлія Єлістратова, Інна Рижих та Олександра Степаненко. Чемпіонат Європи триватиме з 20 по 22 червня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter