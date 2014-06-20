На чемпіонаті Європи з тріатлону виступлять 6 українців

12:34, 20 червня 2014
Спорт
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В австрійському Кітцбюелі стартує європейська першість з триатлону, де українська заявка на турнір нараховує 6 прізвищ.

В Австрии выступят 6 украинкских спортсменов / kitzbuehel.com

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

В Австрії нашу команду представляють Іван Іванов, Єгор Мартиненко, Данило Сапунов, Юлія Єлістратова, Інна Рижих та Олександра Степаненко.

Чемпіонат Європи триватиме з 20 по 22 червня.

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