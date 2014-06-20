Збірні Японії та Греції зіграли внічию у матчі ЧС

У бразильському Наталі завершився матч другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу в якому збірна Японії зіграла внічию з командою Греції - 0:0.

Гра проходила з невеликою перевагою японсокй команди.

У цьому матчі зустрічалися команди, що програли в першому турі змагань в групі, а тому обидва колективи боролися тільки за перемогу. Команди виявилися приблизно одного рівня, і протягом першого тайму вели рівну боротьбу. Але в кінцівці тайму, капітан греків Костантинос Кацураніс отримав другу жовту картку за грубий підкат в ноги японському футболісту і був вилучений з поля.

Після цього греки створили ще один небезпечний момент, але потім ініціативу перехопили японці і до кінця матчу мали чимало можливостей для того, щоб відзначитися. Тим не менш, забитих голів у цьому матчі глядачі так і не дочекалися.

Таким чином, обидві команди набрали по 1 очку і тепер будуть боротися за друге місце і путівку в плей-офф з командою Кот-Д'Івуару, що має 3 бали. Дострокову перемогу в груповому турнірі здобула команда Колумбії, у якої після двох ігор максимальна кількість - 6 очок.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.