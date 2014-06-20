Збірна Уругваю виграла в Англії на ЧС

У бразильському Сан-Паулу завершився матч другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Уругваю переграла команду Англії з рахунком 2:1.

Доля матчу вирішилася в кінцівці гри.

Команди розпочали гру досить обережно і в першому таймі практично не радували яскравою грою. Матч був дуже напруженим. І лише наприкінці тайму команди почали показувати яскраву гру. Це сталося після того, як на 40-й хвилині рахунок відкрив Луїс Суарес. Англійці відразу ж провели серію атак, але зрівняти рахунок до перерви так і не зуміли.

Лише на 75-й хвилині гол забив Уейн Руні, який вперше у своїй кар'єрі відзначився в матчі світової першості. Але для англійців, як виявилося згодом, цей гол став лише голом престижу. Переможний гол у цьому матчі на 85-й хвилині забив Суарес, який зробив дубль у матчі, який він проводив відразу після того, як відновився від важкої травми.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, по якій можна простежити за подіями матчу.

Таким чином, після цього матчу відразу у трьох команд по 3 очки в таблиці групи D - Уругваю, Італії та Коста-Ріки. У англійців набраних очок ніемає, але команда ще не втратила шансів на вихід в 1/8 фіналу.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.