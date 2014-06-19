Збірна Колумбії виграла в матчі лідерів групи ЧС у Кот-Д'Івуара

У Бразіліа завершився матч другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Колумбії виграла у команди Кот-Д'Івуара з рахунком 2:1.

Доля матчу вирішилася у другому таймі.

Колумбійці жваво почали матч, але не зуміли швидко відкрити рахунок. У той же час, івуарійці вважали за краще не форсувати події і спокійно довели гру до перерви з нічийним результатом - 0:0.

У другому таймі команди спочатку також були обережними, але в середині тайму, протягом 9 хвилин були забиті всі три голи. На 64-й хвилині Джеймс Родрігес відкрив рахунок, за 6 хвилин, на 70-й, Хуан Кінтеро вдруге вразив ворота івуарійців, а на 73-й хвилині Жервіньо скоротив розрив в рахунку, тим самим зберігши інтригу до кінця матчу. Тим не менш, забити другий гол і зрівняти рахунок івуарійцям так і не вдалося.

Таким чином, колумбійці набрали 6 очок і практично гарантували собі місце в плей-офф турніру - 1/8 фіналу. У івуарійців залишилося 3 бали, а у команд Японії та Греції набраних очок немає. Свій матч другого туру вони проведуть сьогодні пізно вночі.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу проходить у Бразилії з 12 червня по 13 липня.