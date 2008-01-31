Результати 24-го туру англійської Прем`єр-ліги

В англійській Прем`єр-лізі закінчився 24-й тур. Учора «Манчестер Юнайтед» удома без проблем обіграв «Портсмут» і повернувся на перший рядок турнірної таблиці.

Головний тренер «Челсі» Аврам Грант зі своїми підопічними отримав дев`яту перемогу поспіль, тим самим повторивши один з рекордів Жозе Моурінью.

Ліверпуль в останню хвилину гри віддав три очки Вест Хему.

«Манчестер Юнайтед» – «Портсмут» 2:0 (Роналду 10, 13)

«Челсі» – «Редінг» 1:0 (Баллак 32)

«Вест Хем» – «Ліверпуль» 1:0 (Нобл 90 пен.)

«Дербі Каунті» – «Манчестер Сіті» 1:1 (Сунь Цзіхай 47 автогол – Старрідж 63)

«Евертон» – «Тоттенхем» 0:0

Нагадаємо, що раніше Арсенал виграв у Ньюкасла (3:0), Сандерленд у Бірмінгема (2:0), Мідлсбро у Вігана (1:0).

Таким чином, лідери виграють, а переслідувачі ні, тож в результаті: у МЮ і Арсенала по 57 очок, у Челсі 53, у найближчого переслідувача - Евертона - 43 очки, Астон Вілли і МСіті - по 41, а Ліверпуля - 40.

Блекберн (38), Портсмут (37), Вест Хем (36), Тоттенхем (28), Ньюкасл (27), Міддлсбро (25), Сандерленд (23) Болтон і Редінг (по 22), Бірмінгем, Віган (по 20), Фулхем (16), Дербі (8).