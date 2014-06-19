Збірна Хорватії розгромила Камерун на ЧС

У бразильському Манаусі завершився матч другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Хорватії обіграла команду Камеруну з рахунком 4:0.

Доля матчу була вирішена ще в першому таймі.

Рахунок вже на 11-й хвилині гри відкрив Івіца Оліч. А після перерви, протягом 25 хвилин, хорвати довели результат до розгромного. На 48-й хвилині Іван Перішич подвоїв перевагу своєї команди, а на 61-й і 73-й Маріо Манджукіч зробив дубль, довівши рахунок до великого.

Таким чином, збірна Хорватії набрала 3 очки і продовжує боротьбу за путівку в 1/8 фіналу від групи А з командами Бразилії та Мексики, у яких по 4 бали. У свою чергу, збірна Камеруну вибула з боротьби за путівку в плей-офф, не набравши у двох матчах жодного очка.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу в Бразилії відбувається з 12 червня по 13 липня.