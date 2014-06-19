Збірна Іспанії програла Чилі і достроково склала чемпіонські повноваження

У Ріо-де-Жанейро, на стадіоні "Маракана" закінчився матч другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Іспанії поступилася команді Чилі з рахунком 0:2.

Доля гри вирішилася ще у першому таймі.

Чилійці з самого початку почали пресингувати суперника, а перші два небезпечні моменти створили в перші дві хвилини гри. А вже на 19-й хвилині Варгас відкрив рахунок. Наприкінці ж тайму, на 43-й хвилині, Арантіс був бездоганний на добиванні після розіграшу штрафного.

До честі іспанців, у другому таймі вони багато атакували і мали моменти для того, щоб забити хоча б гол престижу, але м'яч вперто не йшов у ворота. Кілька разів в критичних ситуаціях свою команду від голу рятував воротар чилійців Браво. Втім, і у збірної Чилі були моменти, які косманда не зуміла реалізувати і довести рахунок до розгромного.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за перебігом подій.

Таким чином, після двох турів у Групі В у збірних Чилі та Голландії по 6 очок, а в Австралії та Іспанії - по 0. Іспанці достроково склали з себе повноваження чемпіонів світу. У заключному матчі групового етапу вони будуть сперечатися з командою Австралії за 3-4 місця в групі. Чилійці і голландці ж достроково вийшли в плей-офф і оскаржать перемогу в групі.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу у Бразилії проходить з 12 червня по 13 липня.