Голландія виграла в матчі-трилері ЧС в Австралії

У бразильському Порту-Алегрі завершився матч другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу, в якого збірна Голландії з величезним трудом виграла у команди Австралії з рахунком 3:2.

Доля матчу була вирішена на 68-й хвилині.

Австралійці впевнено протистояли куди більш маститому суперникові і протягом двох третин матчу ні в чому не поступалися супернику, періодично навіть обігруючи його.

Рахунок на 20-й хвилині гри відкрив Арьєн Роббен, який завершив чудовий сольний прохід ударом в дальній кут. Але вже в наступній атаці, через хвилину, відмінний удар під прекладину вдався австралійцю Гері Кэхілу.

У другому таймі на 54-й хвилині Майл Єдінак реалізував пенальті і вивів австралійців вперед - 2:1. Але сенсації в цьому матчі статися не судилося. На 58-й хвилині Робін Ван Персі зрівняв рахунок, а через 10 хвилин Мемфіс Делай забив переможний гол у ворота команди Зеленого континенту.

Таким чином, голандці набрали 6 очок і продовжують утримувати лідерство в турнірній таблиці групи В.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу проходить у Бразилії з 12 червня по 13 липня.